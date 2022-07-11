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ДТЕК робить все можливе, щоб зберегти видобуток вугілля й газу на рівні 2021 року, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК робить все можливе для того, щоб зберегти видобуток вугілля та газу на минулорічному рівні для енергобезпеки держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв’ю Forbes.

"Видобуток вугілля намагаємося зберегти на минулорічному рівні… Також робимо все можливе для того, щоб зберегти видобуток на минулорічному рівні", - сказав він.

Тімченко додав, що наразі пріоритет компанії - енергобезпека держави.

"Сьогодні головне в Україні - енергобезпека. Ми видобуватимемо вугілля і вироблятимемо теплову електроенергію стільки, скільки це буде потрібно державі з точки зору енергетичної безпеки. Наразі це пріоритетне завдання", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022–2023 року буде найскладнішим за весь час незалежності України.

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Максим ТимченкоДТЕК