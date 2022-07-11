ДТЕК робить все можливе, щоб зберегти видобуток вугілля й газу на рівні 2021 року, - Тімченко

"Видобуток вугілля намагаємося зберегти на минулорічному рівні… Також робимо все можливе для того, щоб зберегти видобуток на минулорічному рівні", - сказав він.

Тімченко додав, що наразі пріоритет компанії - енергобезпека держави.

"Сьогодні головне в Україні - енергобезпека. Ми видобуватимемо вугілля і вироблятимемо теплову електроенергію стільки, скільки це буде потрібно державі з точки зору енергетичної безпеки. Наразі це пріоритетне завдання", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022–2023 року буде найскладнішим за весь час незалежності України.