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У ДТЕК дали обнадійливий прогноз по світлу в Києві

Фото: у ДТЕК дали прогноз по світові в Києві (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві вночі світло може з'явитися у 20% житлових будинків, завтра ситуація з енергозабезпеченням має покращитись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДТЕК.

"На вечір 19 грудня напругу вдається подавати на всю критичну інфраструктуру міста - лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання, метрополітен. Наразі обмеження електроспоживання набагато більші, ніж були до сьогоднішньої атаки. Енергетики спільно роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію і ближче до ночі дати напруга хоча б близько 20% житлових будинків Києва та перемикати їх по черзі", - зазначили у прес-службі ДПЕК.

За словами енергетиків, така ситуація в електромережах буде щонайменше до завтрашнього вечора.

"Сподіваємося, що завтра вдасться підняти рівень споживання електроенергії ще на 20-30%. Просимо набратися витримки та розуміння. Ми розуміємо наскільки важко без світла, і робимо все, що воно повернулося у ваші будинки якнайшвидше", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ситуація з електропостачанням у Києві є досить складною. У деяких районах електроенергії в будинках може бути не по десять годин.

Також РБК-Україна сьогодні повідомляло, що у Києві протягом доби вимикали 10-15 черг із 30 - найчастіше на лівому березі столиці, Оболоні та Куренівці.

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