У ДТЕК дали обнадійливий прогноз по світлу в Києві

"На вечір 19 грудня напругу вдається подавати на всю критичну інфраструктуру міста - лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання, метрополітен. Наразі обмеження електроспоживання набагато більші, ніж були до сьогоднішньої атаки. Енергетики спільно роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію і ближче до ночі дати напруга хоча б близько 20% житлових будинків Києва та перемикати їх по черзі", - зазначили у прес-службі ДПЕК.

За словами енергетиків, така ситуація в електромережах буде щонайменше до завтрашнього вечора.

"Сподіваємося, що завтра вдасться підняти рівень споживання електроенергії ще на 20-30%. Просимо набратися витримки та розуміння. Ми розуміємо наскільки важко без світла, і робимо все, що воно повернулося у ваші будинки якнайшвидше", - йдеться у повідомленні.