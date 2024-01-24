ua en ru
Ср, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТЕК за час повномасштабної війни інвестував в економіку України 1 млрд доларів, - Тімченко

Середа 24 січня 2024 22:20
UA EN RU
ДТЕК за час повномасштабної війни інвестував в економіку України 1 млрд доларів, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Сергей Новиков

З початку повномасштабної війни група ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала в економіку України 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

"Загальний обсяг інвестицій по групі ДТЕК, без урахування проєкту Тилігульської ВЕС (EUR 200 млн, - ред.), минулого року був приблизно $550 млн, а загалом з початку повномасштабної війни – $1 млрд", - сказав Тімченко.

Очільник ДТЕК наголосив, що під час війни компанія інвестувала величезні кошти у мережі, електростанції, видобуток вугілля.

"Вірогідно, що не так багато українських компаній, які за час повномасштабної війни інвестували такі великі кошти в економіку країни", - додав він.

Нагадаємо, раніше на конференції COP28 ДТЕК та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції - Тилігульської ВЕС в Миколаївській області.

Загальний обсяг інвестицій у проект перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Максим Тимченко
NEWS
Падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Що відомо на цю мить
Падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Що відомо на цю мить
DAILY
Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні
Мілан Лєліч, Катерина Гончарова Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні