ДТЕК за час повномасштабної війни інвестував в економіку України 1 млрд доларів, - Тімченко

З початку повномасштабної війни група ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала в економіку України 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

"Загальний обсяг інвестицій по групі ДТЕК, без урахування проєкту Тилігульської ВЕС (EUR 200 млн, - ред.), минулого року був приблизно $550 млн, а загалом з початку повномасштабної війни – $1 млрд", - сказав Тімченко.

Очільник ДТЕК наголосив, що під час війни компанія інвестувала величезні кошти у мережі, електростанції, видобуток вугілля.

"Вірогідно, що не так багато українських компаній, які за час повномасштабної війни інвестували такі великі кошти в економіку країни", - додав він.

Нагадаємо, раніше на конференції COP28 ДТЕК та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції - Тилігульської ВЕС в Миколаївській області.

Загальний обсяг інвестицій у проект перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.