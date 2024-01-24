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ДТЭК за время полномасштабной войны инвестировал в экономику Украины 1 млрд долларов, - Тимченко

Среда 24 января 2024 22:20
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ДТЭК за время полномасштабной войны инвестировал в экономику Украины 1 млрд долларов, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Сергей Новиков

С начала полномасштабной войны группа ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в экономику Украины 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Общий объем инвестиций по группе ДТЭК, без учета проекта Тилигульской ВЭС (EUR 200 млн, - ред.), в прошлом году был примерно $550 млн, а всего с начала полномасштабной войны - $1 млрд", - сказал Тимченко.

Глава ДТЭК подчеркнул, что во время войны компания инвестировала огромные средства в сети, электростанции, добычу угля.

"Вероятно, что не так много украинских компаний, которые за время полномасштабной войны инвестировали столь большие средства в экономику страны", - добавил он.

Напомним, ранее на конференции COP28 ДТЭК и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, предусматривающий завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ВЭС в Николаевской области.

Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.

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ДТЭК Максим Тимченко
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