ДТЭК бесплатно поставил военным и больницам электроэнергию на 75 млн гривен

"С начала войны ДТЭК бесплатно предоставляет электроэнергию учреждениям критической инфраструктуры - государственным и коммунальным медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, производителям хлеба. Всего в феврале и марте потребление этих заведений в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях составило почти 18 млн. кВтч на сумму около 75 млн грн", - сообщили в компании.

В целом бесплатную электроэнергию получали около 150 учреждений. Это в частности, ”Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины”, "Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова”, "Кураховская городская больница" и другие.

"Сегодня каждый из нас должен поддерживать страну по разным направлениям – помогать нашим защитникам, защищающим страну от оккупанта, и жителям, приехавшим из других областей, работать ради поддержки экономики и держать энергетический фронт. Мы понимаем, что стабильная работа предприятий критической инфраструктуры сейчас важна как никогда, поэтому начали поставлять электроэнергию этим заведениям бесплатно. Это наш вклад в будущую победу", - сообщили в компании.