ДТЕК безкоштовно поставив військовим і лікарням електроенергію на 75 млн гривень

"З початку війни ДТЕК безкоштовно надає електроенергію установам критичної інфраструктури-державним і комунальним медичним закладам, військовим і силовим структурам, виробникам хліба. Всього в лютому і березні споживання цих закладів в Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях склало майже 18 млн.кВтг на суму близько 75 млн грн", - повідомили в компанії.

Загалом безкоштовну електроенергію отримували близько 150 установ. Це зокрема, "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова", "Курахівська міська лікарня" та інші.

"Сьогодні кожен з нас повинен підтримувати країну за різними напрямками – допомагати нашим захисникам, що захищають країну від окупанта, і жителям, які приїхали з інших областей, працювати заради підтримки економіки і тримати енергетичний фронт. Ми розуміємо, що стабільна робота підприємств критичної інфраструктури зараз важлива як ніколи, тому почали постачати електроенергію цим закладам безкоштовно. Це наш внесок у майбутню перемогу", - повідомили в компанії.