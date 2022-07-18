UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ДТЭК активизировал подготовку своих ТЭС к отопительному сезону

Фото: ДТЭК активизировал подготовку своих ТЭС к отопительному сезону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В компании "ДТЭК Энерго" заявили, что делают все возможное, чтобы несмотря на войну обеспечить украинскую энергосистему достаточными для бесперебойной работы маневренными мощностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Так, компания начала заблаговременную подготовку к прохождению отопительного сезона. Уже несколько месяцев энергетики ремонтируют теплоэлектростанции, для повышения надежности их работы в период пикового потребления. 8 энергоблоков ТЭС энергетики уже отремонтировали, еще 4 ремонтируются и готовятся к зиме.

С начала войны теплоэлектростанции ДТЭК Энерго" отпустили столько же электроэнергии, сколько в среднем потребляет более 20 млн семей в месяц. Этого было достаточно, чтобы поддержать украинскую энергосистему и полностью удовлетворить ее потребности маневренными мощностями.

"Ближайший отопительный сезон действительно будет самым сложным за все годы независимости. Нам придется проходить его в условиях неопределенности, турбулентности и постоянных угроз для тех или иных элементов энергосистемы. Наша основная задача - обеспечить бесперебойную работу тепловой генерации прежде всего в самые холодные месяцы. Наши мужественные и профессиональные энергетики, шахтеры и машиностроители работают 24/7, чтобы украинцы были с теплом и светом во время зимы", - заявил генеральный директор компании Ильдар Салеев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКОтопительный сезон