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ДТЕК активізував підготовку своїх ТЕС до опалювального сезону

Фото: ДТЕК активізував підготовку своїх ТЕС до опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

В компанії "ДТЕК Енерго" заявили, що роблять усе можливе, щоб попри війну забезпечити українську енергосистему достатніми для безперебійної роботи маневреними потужностями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Так, компанія почала завчасну підготовку до проходження опалювального сезону. Вже кілька місяців енергетики ремонтують теплоелектростанції, для підвищення надійності їх роботи в період пікового споживання. 8 енергоблоків ТЕС енергетики вже відремонтували, ще 4 ремонтуються та готуються до зими.

З початку війни теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" відпустили стільки ж електроенергії, скільки в середньому споживає понад 20 млн родин на місяць. Цього було достатньо, щоб підтримати українську енергосистему і повністю задовольнити її потреби маневреними потужностями.

"Найближчий опалювальний сезон дійсно буде найскладнішим за усі роки незалежності. Нам доведеться проходити його в умовах невизначеності, турбулентності і постійних загроз для тих чи інших елементів енергосистеми. Наше основне завдання - забезпечити безперебійну роботу теплової генерації передусім в найхолодніші місяці. Наші мужні та професійні енергетики, шахтарі і машинобудівники працюють 24/7, щоб українці були з теплом і світлом під час зими", - заявив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.

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ДТЕКОпалювальный сезон