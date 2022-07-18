ДТЕК активізував підготовку своїх ТЕС до опалювального сезону

Так, компанія почала завчасну підготовку до проходження опалювального сезону. Вже кілька місяців енергетики ремонтують теплоелектростанції, для підвищення надійності їх роботи в період пікового споживання. 8 енергоблоків ТЕС енергетики вже відремонтували, ще 4 ремонтуються та готуються до зими.

З початку війни теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" відпустили стільки ж електроенергії, скільки в середньому споживає понад 20 млн родин на місяць. Цього було достатньо, щоб підтримати українську енергосистему і повністю задовольнити її потреби маневреними потужностями.

"Найближчий опалювальний сезон дійсно буде найскладнішим за усі роки незалежності. Нам доведеться проходити його в умовах невизначеності, турбулентності і постійних загроз для тих чи інших елементів енергосистеми. Наше основне завдання - забезпечити безперебійну роботу теплової генерації передусім в найхолодніші місяці. Наші мужні та професійні енергетики, шахтарі і машинобудівники працюють 24/7, щоб українці були з теплом і світлом під час зими", - заявив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.