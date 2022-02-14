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ДТЭК Ахметова увеличил запасы угля на своих ТЭС за неделю на 5%

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 12:39
ДТЭК Ахметова увеличил запасы угля на своих ТЭС за неделю на 5% Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Запасы угля на ТЭС компании ДТЭК Рината Ахметова за неделю (7-14 февраля) выросли на 5% до рекордных с начала отопительного сезона 540 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики за 14 и 7 февраля.

В целом по всем ТЭС страны за последнюю неделю запасы выросли на 6%.

По состоянию на 14 февраля, запасы угля на ТЭС увеличились до 737 тыс. тонн.

С начала текучего года запасы угля на ТЭС ДТЭК выросли ровно в 2 раза - с 275 тыс. тонн на 31 декабря 2021 года до 540 тыс. тонн. На остальных ТЭС запасы увеличились на 23% - со 160 до 197 тыс. тонн.

По состоянию на 7 февраля на украинских ТЭС находится 696 тыс. тонн угля. Их них на государственных ТЭС - 153 тыс. тонн.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщалось, что компания в течение отопительного сезона 2021-2022 года приобрела по импорту рекордные 1,7 млн тонн. Более половины этого объема поставлены морем из США и Колумбии.

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