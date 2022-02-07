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ДТЭК Ахметова поставил в Украину очередную партию угля из Колумбии

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Киев, Понедельник 07 февраля 2022 18:40
ДТЭК Ахметова поставил в Украину очередную партию угля из Колумбии Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Компания ДТЭК Рината Ахметова 7 февраля получила очередную партию угля из Колумбии в размере 45 тыс. тонн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ДТЭК Энерго".

Судно класса "Панамакс" пришвартовалось в порту "Южный" на терминале ТИС. Топливо будет отправлено на склады ТЭС "ДТЭК Энерго".

"Импорт угля, в дополнение к собственной добыче, позволяет нашим ТЭС работать с максимальной нагрузкой в ​​пиковые периоды потребления электричества", - говорится в сообщении пресс-службы.

За последние пять месяцев компанией импортировано около 1,2 млн. тонн топлива. Всего для стабильного прохождения отопительного сезона компанией законтрактовано около 1,7 млн ​​тонн угля, в том числе из США, Колумбии, Польши, Казахстана (в предыдущие периоды).

Как сообщалось, компания ДТЭК Рината Ахметова с начала 2022 года увеличила запасы угля на складах своих ТЭС на 87% (на 241 тыс. тонн) до максимальных с начала отопительного сезона 517 тыс. тонн.

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