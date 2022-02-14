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ДТЕК Ахметова збільшив запаси вугілля на своїх ТЕС за тиждень на 5%

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 12:39
ДТЕК Ахметова збільшив запаси вугілля на своїх ТЕС за тиждень на 5% Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК Ріната Ахметова за тиждень (7-14 лютого) зросли на 5% до рекордних від початку опалювального сезону 540 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики за 14 та 7 лютого.

Загалом у всіх ТЕС країни за останній тиждень запаси зросли на 6%.

Станом на 14 лютого запаси вугілля на ТЕС збільшилися до 737 тис. тонн.

З початку поточного року запаси вугілля на ТЕС ДТЕК зросли рівно вдвічі - з 275 тис. тонн на 31 грудня 2021 року до 540 тис. тонн. На решті ТЕС запаси збільшилися на 23% - зі 160 до 197 тис. тонн.

Станом на 7 лютого на українських ТЕС перебуває 696 тис. тонн вугілля. Їх них на державних ТЕС - 153 тис. тонн.

Раніше з посиланням на прес-службу ДТЕК повідомлялося, що компанія протягом опалювального сезону 2021-2022 року придбала за імпортом рекордні 1,7 млн. тонн. Більше половини цього обсягу поставлено морем із США та Колумбії.

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