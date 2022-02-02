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ДТЭК Ахметова увеличил поставки импортного угля на свои ТЭС на 83%

Автор: Наталия Гурковская

В январе 2022 года компания ДТЭК Рината Ахметова увеличила поставки импортного угля на свои ТЭС на 83% по сравнению с декабрем 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики об объеме поставки угля на 31 января 2022 года и 31 декабря 2021 года.

В течение января компания поставила на свои ТЭС 430,4 тыс. тонн импортного угля из США, Колумбии, Польши. В декабре прошлого года полставки составили 235,4 тыс. тонн.

В целом в январе ДТЭК увеличил поставки угля на свои ТЭС, в том числе и собственной добычи, на 13% до 1,5 млн тонн.

Благодаря этому в целом по стране поставки угля на ТЭС в январе увеличились на 8% (на 148,2 тыс. тонн) по сравнению с декабрем 2021 года - до 1 млн 990,7 тыс. тонн.

Напомним, запасы угля на ТЭС компании ДТЭК в январе увеличились почти в 2 раза за счет активного импорта из США и Колумбии.

В целом ДТЭК приобрел по импорту 1,2 млн тонн угля для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

В начале отопительного сезона глава ДТЭК Максим Тимченко гарантировал, что все ТЭС компании будут в полной мере обеспечены углем.

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ТЭС