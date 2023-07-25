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ДТЕК Ахметова спрямує на видобуток українського газу 120-130 млн доларів

Фото: Максим Тімченко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Попри війну цього року компанія ДТЕК інвестує у видобуток українського газу $120-130 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв’ю Forbes.

"Цьогоріч ми плануємо інвестувати $120-130 млн у видобуток. 70% цих коштів - розробка нових родовищ", - сказав Тімченко.

Він додав, газовидобуток є дуже капіталоємною галуззю і тільки значні інвестиції можуть дати результат.

"Ми робили ставку на новітні технології, на співпрацю із західними технологічними компаніями. Це нам дозволило наростити видобуток з 400 млн кубометрів до 2 млрд кубометрів. Я завжди це наводжу як приклад. В України є шалені перспективи видобутку газу на глибині 6000–7000 м", - зазначив він.

Крім того, Тімченко наголосив, що ДТЕК підтримує намір НАК Нафтогазу пройти зиму без імпорту газу.

"Це можливо. Ми будемо його підтримувати (намір, - ред.) і шляхом збільшення видобутку, і закачуванням газу у підземні сховища", - прокоментував гендиректор.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДТЕК інвестував під час війни в видобуток українського газу. Так у листопаді 2022 року "ДТЕК Нафтогаз" придбав на відкритому аукціоні право на розробку двох газових родовищ у Полтавській області: Майорівській площі за 1,1 млрд грн і Бірківсько-Зіньківській за 211 млн грн.

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ДТЕКМаксим Тимченко