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ДТЭК Ахметова направит на добычу украинского газа 120-130 млн долларов

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Несмотря на войну в этом году, компания ДТЭК инвестирует в добычу украинского газа $120-130 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью Forbes.

"В этом году мы планируем инвестировать $120-130 млн в добычу. 70% этих средств - разработка новых месторождений", - сказал Тимченко.

Он добавил, что газодобыча является очень капиталоемкой отраслью и только значительные инвестиции могут дать результат.

"Мы делали ставку на новейшие технологии, на сотрудничество с западными технологическими компаниями. Это нам позволило нарастить добычу с 400 млн кубометров до 2 млрд кубометров. Я всегда это привожу в пример. У Украины есть безумные перспективы добычи газа на глубине 6000-7000 м", - отметил он.

Кроме того, Тимченко подчеркнул, что ДТЭК поддерживает намерение НАК Нафтогаза пройти зиму без импорта газа.

"Это возможно. Мы будем его поддерживать (намерение, - ред.) и путем увеличения добычи, и закачки газа в подземные хранилища", - прокомментировал гендиректор.

Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК инвестировал во время войны в добычу украинского газа. Так, в ноябре 2022 года "ДТЭК Нафтогаз" приобрел на открытом аукционе право на разработку двух газовых месторождений в Полтавской области: Майоровской площади за 1,1 млрд грн и Бирковско-Зиньковской за 211 млн грн.

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ДТЭКМаксим Тимченко