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ДТЭК Ахметова рекордно увеличил добычу газа на фоне угрозы дефицита

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Киев, Среда 08 декабря 2021 15:26
ДТЭК Ахметова рекордно увеличил добычу газа на фоне угрозы дефицита Фото: "ДТЭК" Ахметова рекордно увеличил добычу газа (dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Компания "ДТЭК Нафтогаз" Рината Ахметова за 11 месяцев текущего года увеличил добычу природного газа на 12% (на 205 млн м3) до 1,88 млрд м3, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Добыча "ДТЭК Нафтогаз" за 11 месяцев 2021 года составила 1,88 млрд куб. м газа, что на 2% превышает объем добычи за весь 2020 год. Это стало новым рекордом как для компании, так и для всей частной газодобычи Украины", - сообщили в компании.

В 2021 году "ДТЭК Нафтогаз" завершил бурение 4 скважин и начал бурить 3 новые скважины на Мачухском и Семиренковском месторождениях.

"За этот год мы внедрили целый ряд технологий и цифровых решений, которые никогда ранее не использовались в украинской газодобыче: глубинные видеокамеры, систему цифровых двойников месторождений, интеллектуальную систему управления работой скважин и ряд других. Все это позволяет нам увеличивать добычу газа и укреплять энергетическую безопасность страны", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Нафтогаз" Игоря Щурова.

По итогам 2021 года компания планирует выйти на добычу 2 млрд куб. м.

Отметим, что по данным "Укртрансгаза", запасы газа в ПХГ упали до 15,5 млрд м3, что является минимумом на этот период с 2014 года. Запасы газа на 40% ниже, чем на эту дату годом ранее.

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