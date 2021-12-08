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ДТЕК Ахметова рекордно збільшив видобуток газу на тлі загрози дефіциту

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Київ, Середа 08 грудня 2021 15:26
ДТЕК Ахметова рекордно збільшив видобуток газу на тлі загрози дефіциту Фото: "ДТЕК" Ахметова рекордно збільшив видобуток газу (dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова за 11 місяців поточного року збільшила видобуток природного газу на 12% (на 205 млн м3) до 1,88 млрд м3 порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Видобуток "ДТЕК Нафтогаз" за 11 місяців 2021 року склав 1,88 млрд куб. м газу, що на 2% перевищує обсяг видобутку за весь 2020 рік. Це стало новим рекордом як для компанії, так і для всього приватного газовидобутку України", - повідомили у компанії.

У 2021 році "ДТЕК Нафтогаз" завершив буріння 4 свердловин і почав бурити 3 нові свердловини на Мачухському та Семиренківському родовищах.

"За цей рік ми впровадили цілу низку технологій та цифрових рішень, які ніколи раніше не використовувалися в українському газовидобутку: глибинні відеокамери, систему цифрових двійників родовищ, інтелектуальну систему управління роботою свердловин та низку інших. Все це дозволяє нам збільшувати видобуток газу та зміцнювати енергетичну безпеку країни", - цитує прес-служба слова генерального директора "ДТЕК Нафтогаз" Ігоря Щурова.

За підсумками 2021 року, компанія планує вийти на видобуток 2 млрд куб. м.

Зазначимо, що за даними "Укртрансгазу", запаси газу в ПСГ впали до 15,5 млрд. м3, що є мінімумом на цей період з 2014 року. Запаси газу на 40% нижчі, ніж на цю дату роком раніше.

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