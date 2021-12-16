ДТЭК Ахметова привез в Украину еще 2 партии с углем из Колумбии и США

Компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова 16 декабря поставила в Украину еще два корабля с углем из США и Колумбии в объеме 131 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Первое судно из 55 тыс. тонн угля, происхождением из Колумбии, причалило в порту "Южный" в 13:30, второе 76 тыс. тонн с углем из США пришвартуется в ночь на 17 декабря.

"ДТЭК продолжает активно обеспечивать углем энергосистему Украины. Общий объем новых судовых поставок - 131 тыс. тонн, цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

В настоящее время ДТЭК Энерго договорилась об импорте в Украину 8 судовых партий с углем из США и Колумбии, общим объемом почти 545 тыс. тонн.

Первое судно, законтрактованное компанией для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго", прибыло в Украину 20 ноября. Второй "Панамакс", для нужд ТЭС ДТЭК Энерго, прибыл 5 декабря.

В ноябре компания импортировала 100 тысяч тонн угля. За последние три месяца ДТЭК Энерго было импортировано 455 тыс. тонн топлива. Для стабильного прохождения отопительного сезона компанией на сегодняшний день законтрактовано более 1 млн тонн импортного топлива. Также только в ноябре на шахтах ДТЭК Энергодобыли почти 1,5 млн тонн угля марки "Г".

С начала декабря запасы угля на ТЭС ДТЭК Энерго возросли на 35%, в то же время на государственных ТЭС запасы угля упали на 15%.