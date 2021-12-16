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ДТЕК Ахметова привіз в Україну ще 2 партії з вугіллям з Колумбії і США

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 17:32
ДТЕК Ахметова привіз в Україну ще 2 партії з вугіллям з Колумбії і США Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова 16 грудня поставила в Україну ще два кораблі з вугіллям із США та Колумбії в обсязі 131 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Перше судно із 55 тис. тонн вугілля, походженням з Колумбії, причалило в порту "Південний" о 13:30, друге 76 тис. тонн з вугіллям із США пришвартується в ніч на 17 грудня.

"ДТЕК продовжує активно забезпечувати вугіллям енергосистему України. Загальний обсяг нових суднових поставок - 131 тис. тонн, цитує пре-служба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Наразі ДТЕК Енерго домовилася про імпорт в Україну 8 суднових партій з вугіллям із США та Колумбії, загальним обсягом майже 545 тис. тонн.

Перше судно, законтрактоване компанією для потреб державних ТЕС "Центренерго", прибуло в Україну 20 листопада. Другий "Панамакс", для потреб ТЕС ДТЕК Енерго, прибув 5 грудня.

У листопаді компанія імпортувала 100 тис. тонн вугілля. За останні три місяці ДТЕК Енерго було імпортовано 455 тис. тонн палива. Для стабільного проходження опалювального сезону компанією на сьогодні законтрактовано понад 1 млн тонн імпортного палива. Також лише у листопаді на шахтах ДТЕК Енерго видобули майже 1,5 млн тонн вугілля марки "Г".

З початку грудня запаси вугілля на ТЕС ДТЕК Енерго зросли на 35%, в той же час на державних ТЕС запаси вугілля впали на 15%.

Як повідомлялося, за 11 місяців 2021 року шахти ДПЕК збільшили видобуток вугілля до 15,2 млн тонн.

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