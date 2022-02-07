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ДТЭК с начала года увеличил запасы угля на своих ТЭС почти в 2 раза

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Киев, Понедельник 07 февраля 2022 15:45
ДТЭК с начала года увеличил запасы угля на своих ТЭС почти в 2 раза Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Компания ДТЭК Рината Ахметова с начала 2022 года увеличила запасы угля на складах своих ТЭС на 87% (на 241 тыс. тонн) до максимальных с начала отопительного сезона 517 тыс. тонн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики на 31 декабря 2021 года и 7 февраля 2022 года.

За последнюю неделю (1-7 февраля) запасы угля на ТЭС ДТЭК, по данным Минэнерго, увеличились на 3% или на 15 тыс. тонн.

В целом, благодаря частной компании, запасы угля на всех ТЭС с начала года выросли на 59% (на 260 тыс. тонн).

По состоянию на 7 февраля на украинских ТЭС находится 696 тыс. тонн угля. Их них на государственных ТЭС - 153 тыс. тонн.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщалось, что компания в течение отопительного сезона 2021-2022 года приобрела по импорту рекордные 1,7 млн тонн. Более половины этого объема поставлены морем из США и Колумбии.

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