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ДТЕК Ахметова поставив в Україну чергову партію вугілля з Колумбії

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 18:40
ДТЕК Ахметова поставив в Україну чергову партію вугілля з Колумбії Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова 7 лютого отримала чергову партію вугілля з Колумбії в розмірі 45 тис. тонн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ДТЕК Енерго".

Судно класу "Панамакс" пришвартувалося в порту "Південний" на терміналі ТІС. Паливо буде відправлено на склади ТЕС "ДТЕК Енерго".

"Імпорт вугілля, на додачу до власного видобутку, дає можливість нашим ТЕС працювати із максимальним навантаженням у пікові періоди споживання електрики", - йдеться у повідомленні прес-служби.

За останні п'ять місяців компанією імпортовано майже 1,2 млн. т палива. Всього для стабільного проходження опалювального сезону компанією законтрактовано близько 1,7 млн тонн вугілля, в тому числі із США, Колумбії, Польщі, Казахстану (у попередні періоди).

Як повідомлялося, компанія ДТЕК Ріната Ахметова з початку 2022 року збільшила запаси вугілля на складах своїх ТЕС на 87% (на 241 тис. тонн) до максимальних від початку опалювального сезону 517 тис. тонн.

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