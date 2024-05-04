ДТЕК Ахметова орендував землю під будівництво Полтавської ВЕС для підсилення енергобезпеки

ДТЕК пройшов необхідні процедури з погодження та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні для продовження реалізації проєкту Полтавської ВЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що компанія отримала позитивний відгук архітектурно-містобудівної ради при Департаменті будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської ОВА щодо детального плану територій (ДПТ) для будівництва, експлуатації та обслуговування Полтавської ВЕС з орієнтовною проєктною потужністю 650МВт.

Також ДПТ був погоджений на громадських слуханнях Глобинської міської територіальної громади, та затверджено на сесії Глобинської міської ради.

За результатами розробленого та затвердженого ДПТ на сесії Глобинської міської ради від 25.04.2024 року прийняті рішення надати в оренду ДТЕК перші земельні ділянки комунальної власності у кількості 120 шт. орієнтовною площею 205 га.

Компанія повідомляє, що спільно з Глобинською міською радою вже погоджені та підписані договори оренди землі та було зареєстровано права оренди в Державному реєстрі права на нерухоме майно. Також був поданий пакет документів в НЕК «Укренерго» для отримання технічних умов на підключення 650 МВт генеруючих потужностей в мережу національного оператора.

"Ми впевнено рухаємося вперед до реалізації проєкту Полтавської ВЕС. Затвердження ДПТ це черговий етап, який необхідний для продовження девелопменту вітроелектростанції та отримання інвестицій в проєкт. Серед іншого зараз проводяться орнітологічні дослідження та вітромоніторинг", - прокоментував заступник гендиректора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова може за три роки додати в енергосистему 1,5 ГВт "зеленої" генерації для підсилення енергетичної безпеки України.