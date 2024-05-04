ДТЭК Ахметова арендовал землю под строительство Полтавской ВЭС для усиления энергобезопасности

ДТЭК прошел необходимые процедуры по согласованию и утверждению градостроительной документации на местном уровне для продолжения реализации проекта Полтавской ВЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что компания получила положительный отзыв архитектурно-градостроительного совета при Департаменте строительства, градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Полтавской ОВ относительно детального плана территорий (ДПТ) для строительства, эксплуатации и обслуживания Полтавской ВЭС с ориентировочной проектной мощностью 650МВт.

Также ДПТ был согласован на общественных слушаниях Глобинского городского территориального общества, и утвержден на сессии Глобинского городского совета.

По результатам разработанного и утвержденного ДПТ на сессии Глобинского городского совета от 25.04.2024 приняты решения предоставить в аренду ДТЭК первые земельные участки коммунальной собственности в количестве 120 шт. ориентировочной площадью 205 га.

Компания сообщает, что совместно с Глобинским городским советом уже согласованы и подписаны договоры аренды земли и зарегистрированы права аренды в Государственном реестре права на недвижимое имущество. Также был предоставлен пакет документов в НЭК «Укрэнерго» для получения технических условий на подключение 650 МВт генерирующих мощностей в сеть национального оператора.

"Мы уверенно двигаемся вперед к реализации проекта Полтавской ВЭС. Утверждение ДПТ это очередной этап, который необходим для продления девелопмента ветроэлектростанции и получения инвестиций в проект. Среди прочего сейчас проводятся орнитологические исследования и ветроммониторинг", - прокомментировал заместитель гендиректора ДТЭК ВИЭ Олег Солов.

Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова может за три года добавить в энергосистему 1,5 ГВт "зеленой" генерации для усиления энергетической безопасности Украины.