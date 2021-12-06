UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ДТЭК Ахметова оказал аварийную помощь энергосистеме Польши

Автор: Наталия Гурковская

Украина предоставила аварийную помощь энергосистеме Польши с помощью Добротворской ТЭС компании "ДТЭК" Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

Общий объем аварийной помощи составил 945 МВт.час (135 МВт ровным графиком в течение 7 часов).

Для этого компания ДТЭК задействовала дополнительный блок на Добротворской ТЭС по запросу "Укрэнерго".

В течение 7 часов 1 из 4 блоков Добротворской ТЭС выполнял указания "Укрэнерго" и нес нагрузку в энергосистеме Польши по ЛЭП 220 кВ Добротворская ТЭС - Замосць.

Это единственная линия электропередачи, соединяющая энергосистему Украины и Польши.

По состоянию на 17:30 Добротворская ТЭС (Львовская обл.) несет нагрузку 3 из 4 энергоблоков.

Как сообщалось, компания "ДТЭК" Рината Ахматова поставила в Украину второе судно из 66 тыс. тонн американского угля.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК