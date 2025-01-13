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ДТЕК Ахметова інвестує 140 млн євро в будівництво в Україні установок зберігання енергії на 200 МВт

Фото: ДТЕК Ахметова інвестує 140 млн євро в будівництво в Україні установок зберігання енергії (dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова обрала Fluence Energy для реалізації першого в Україні масштабного проєкту зі створення портфеля систем зберігання енергії на базі акумуляторних батарей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"ДТЕК обрала Fluence Energy B.V., дочірню компанію Fluence Energy, Inc., для реалізації першого в Україні масштабного проєкту зі створення портфеля систем зберігання енергії на базі акумуляторних батарей. Проєкт, із загальним обсягом інвестицій 140 млн євро, є важливим кроком на шляху до посилення енергетичної незалежності України", - йдеться в ньому.

Зазначається, що шість енергозберігаючих установок потужністю від 20 до 50 МВт і сумарною потужністю в 200 МВт будуть розташовані в різних регіонах України. Разом вони зберігатимуть до 400 МВт-год електроенергії. Цього достатньо, щоб протягом двох годин забезпечувати електроенергією 600 тисяч домогосподарств.

В ДТЕК підкреслили, що проєкт планується завершити до жовтня 2025 року, щоб системи були встановлені до початку зимового сезону 2025-2026 року для зміцнення української електромережі в період можливих відключень.

"Системи зберігання енергії є важливим елементом у створенні децентралізованої енергосистеми України, які допоможуть знизити викиди вуглецю та посилити енергетичну безпеку країни. Партнерство з Fluence підкреслює наше прагнення бути лідером у галузі зберігання енергії як в Україні, так і в Європі. Разом ми реалізуємо технології, які змінять і зміцнять енергетичну інфраструктуру України", - сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Зазначається, що Fluence є лідером на ринках США та Європи, вона заснована компаніями Siemens та AES Corporation. 

Нагадаємо, у 2025 році ДТЕК планує розпочати будівництво Полтавської вітроелектростанції потужністю в 650 МВт.

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