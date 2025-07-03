ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічної атаки по Одесі, кількість постраждалих зросла

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків удару дроном-камікадзе по Одесі, якого ворог завдав сьогодні вночі, 3 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

"Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки по Одесі. У результаті ворожих ударів постраждали 6 людей, 11 – врятовані", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Атака росіян в ніч на 3 липня

Війська РФ атакували переважно південні та північні регіони України. Так, вчора пізно ввечері, 2 липня, вибухи було чути у Києві, у столиці повідомляли про роботу ППО.

Окрім того, ворог вночі вдарив по Одесі. Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки.

За даними ДСНС, через ворожу атаку пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи. Спочатку повідомлялось про 4 постраждалих.

"Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії", - розповів Труханов.

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