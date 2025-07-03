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ГСЧС завершила ликвидацию последствий ночной атаки по Одессе, количество пострадавших возросло

Четверг 03 июля 2025 11:52
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ГСЧС завершила ликвидацию последствий ночной атаки по Одессе, количество пострадавших возросло Фото: ГСЧС завершила ликвидацию последствий ночной атаки по Одессе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Спасатели завершили ликвидацию последствий удара дроном-камикадзе по Одессе, который враг нанес сегодня ночью, 3 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"Спасатели завершили работы по ликвидации последствий российской атаки по Одессе. В результате вражеских ударов пострадали 6 человек, 11 - спасены", - говорится в сообщении ГСЧС.

ГСЧС завершила ликвидацию последствий ночной атаки по Одессе, количество пострадавших возросло

Атака россиян в ночь на 3 июля

Войска РФ атаковали преимущественно южные и северные регионы Украины. Так, вчера поздно вечером, 2 июля, взрывы были слышны в Киеве, в столице сообщали о работе ПВО.

Кроме того, враг ночью ударил по Одессе. Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки были повреждены жилые дома.

По данным ГСЧС, из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи. Сначала сообщалось о 4 пострадавших.

"Предварительный осмотр показал, что одна из парадных получила значительные повреждения. Находиться в ней опасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания - это позволит определить дальнейшие действия", - рассказал Труханов.

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