ДСНС уточнила наслідки удару дронів по житловому сектору Миколаєва (відео, фото)

Надзвичайники уточнили наслідки російської атаки із застосуванням безпілотників на приватний житловий сектор Миколаєва, та показали кадри.

"В результаті обстрілу зафіксовані суттєві пошкодження приватних будинків. За однією з адрес загорілось житло в якому, на щастя, не було людей. Вогнеборці приборкали пожежу площею 30 кв. м", - розповіли в ДСНС.

У Службі додали, що за іншою адресою сталось займання газової мережі поряд із приватним домоволодінням. Вогонь також вже загасили.

"Наразі відомо про трьох постраждалих жінок. Одну з них госпіталізували до медичного закладу, двом іншим надали першу допомогу на місці", - передали в ДСНС.

Крім того, були пошкоджені автомобілі та інші житлові будинки, додали надзвичайники.

Загалом до ліквідації наслідків від ДСНС залучались 15 вогнеборців, 3 спецавтомобілі.

"Додатково працювала група РХБЗ АРЗ СП Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Також залучались співробітники правоохоронних органів, патрульної поліції, бригади швидкої медичної допомоги, загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, аварійні бригади електриків та газовиків", - йдеться в заяві ДСНС.

Вечірній удар БПЛА по Миколаєву

Як повідомлялося раніше, ввечері у суботу в Миколаєві пролунали вибухи на тлі дронової атаки. Представники місцевої влади повідомили, що місто було під ударом дронів противника.

Стало відомо, що у Миколаєві внаслідок "Шахедної" атаки виникла пожежа в двох житлових будинках, фіксувалися пошкодження в приватному секторі. Також в ОВА та в мерії розповіли, що у місті постраждали три жінки.

Додамо, цієї ночі російські окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе для чергової повітряної атаки, й у низці областей була оголошена тривога. З'явилися повідомлення про вибухи та роботу ППО через атаку БПЛА у низці регіонів.