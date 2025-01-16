У ДСНС спростували заяви щодо мобілізації 50% особового складу
Майже весь особовий склад Державної служби з надзвичайних ситуацій заброньований. Інформацію про мобілізацію рятувальників неправдива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Що передувало
Напередодні ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито 50% рятувальників будуть мобілізовані після 28 лютого. Саме тоді закінчується строк їх бронювання, який необхідно поновлювати.
Що кажуть у ДСНС
У відомстві зазначили, що 90% особового складу ДСНС заброньовано. При цьому працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом.
"Вкотре просимо користуватися лише перевіреною інформацією, а задля уточнення правдивості отриманих даних звертатися за офіційними коментарями до ДСНС", - сказано у повідомленні.
Воєнний стан і мобілізація в Україні
Нагадаємо, вчора Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Цей правовий режим діятиме ще щонайменше 90 діб.
Під час воєнного стану можуть діяти обмеження та заходи, зокрема:
- Комендантська година.
- Заборона проведення масових заходів.
- Обмеження свободи пересування.
- Вилучення майна для потреб оборони.
- Залучення громадян до суспільно корисних робіт.
Також ми писали про те, що парламентарі схвалили низку змін до закону про військовий обов'язок і військову службу. Вони стосуються проходження базової військової служби, особливостей взяття на військовий облік, зокрема жінок.
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