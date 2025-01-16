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У ДСНС спростували заяви щодо мобілізації 50% особового складу

Четвер 16 січня 2025 11:38
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У ДСНС спростували заяви щодо мобілізації 50% особового складу Ілюстративне фото: у ДСНС спростували заяви щодо мобілізації 50% особового складу (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Майже весь особовий склад Державної служби з надзвичайних ситуацій заброньований. Інформацію про мобілізацію рятувальників неправдива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Що передувало

Напередодні ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито 50% рятувальників будуть мобілізовані після 28 лютого. Саме тоді закінчується строк їх бронювання, який необхідно поновлювати.

Що кажуть у ДСНС

У відомстві зазначили, що 90% особового складу ДСНС заброньовано. При цьому працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом.

"Вкотре просимо користуватися лише перевіреною інформацією, а задля уточнення правдивості отриманих даних звертатися за офіційними коментарями до ДСНС", - сказано у повідомленні.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

Нагадаємо, вчора Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Цей правовий режим діятиме ще щонайменше 90 діб.

Під час воєнного стану можуть діяти обмеження та заходи, зокрема:

  • Комендантська година.
  • Заборона проведення масових заходів.
  • Обмеження свободи пересування.
  • Вилучення майна для потреб оборони.
  • Залучення громадян до суспільно корисних робіт.

Також ми писали про те, що парламентарі схвалили низку змін до закону про військовий обов'язок і військову службу. Вони стосуються проходження базової військової служби, особливостей взяття на військовий облік, зокрема жінок.

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