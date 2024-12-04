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В ГСЧС рассказали, скольких людей спасли в горах и как избежать опасностей

Среда 04 декабря 2024 10:18
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В ГСЧС рассказали, скольких людей спасли в горах и как избежать опасностей Зимой в горах может быть особенно опасно (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С начала 2024 года горные поисково-спасательные подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли около 600 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-офицера ГСЧС Александра Хорунжого во время брифинга.

Содержание

Из-за чего опасные ситуации возникают чаще всего

По словам Хорунжого, с начала года горные поисково-спасательные подразделения ГСЧС спасли 579 заблудившихся в горах людей.

Домедицинскую помощь оказали 283 туристам. В общей сложности за 11 месяцев 2024 года в горах погибли, к сожалению, 18 человек.

В пресс-службе ГСЧС рассказали также, что чаще всего опасные ситуации возникают из-за:

  • недооценки сложности маршрута
  • переоценки собственных сил
  • недостаточной подготовки к путешествию (включая отсутствие необходимого снаряжения и детального плана)
  • игнорирования прогнозов погоды (многие туристы отправляются в горы даже при неблагоприятных условиях)
  • фрирайда (спуск лыжников или сноубордистов вне определенных трасс может привести к длительным блужданиям, травмам, обвалу лавин или падению со снежных карнизов)

В ГСЧС рассказали, скольких людей спасли в горах и как избежать опасностей

Работа спасателей в горах (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Как избежать опасности во время путешествий в горы

Для того чтобы избежать опасности во время путешествий в горы, в ГСЧС советуют:

  • выбирать маршруты в соответствии со своими физическими возможностями и подготовкой
  • планировать маршрут заранее
  • иметь запасной план - в случае непредвиденных ситуаций
  • должным образом экипироваться - включая одежду яркого цвета, теплое снаряжение, GPS-навигаторы или офлайн-карты
  • следить за прогнозами погоды - откладывать путешествия при неблагоприятных условиях
  • сообщать местной поисково-спасательной службе о своих планах - используя также мобильное приложение "Порятунок в горах" или "Порятунок"
  • брать с собой достаточный запас воды и пищи, а также аптечку
  • кататься только в пределах определенных горнолыжных трасс - во избежание опасных ситуаций

Кроме того, спасатели рассказали, как вести себя в случае потери ориентировки в горах:

  • успокоиться и попытаться найти тропу, ручей или поток, которые ведут к населенным пунктам
  • позвонить в службу спасения (по номеру "101" или "112"), предоставляя максимум деталей о маршруте
  • если мобильная связь отсутствует - изменить местоположение и пытаться перезвонить повторно
  • избегать стремительных склонов, чтобы не вызвать лавину
  • если наступила ночь - создать укрытие в снегу и не засыпать (во избежание переохлаждения)

В ГСЧС рассказали, скольких людей спасли в горах и как избежать опасностей

Перед выходом в горы нужно проверить погодные условия (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Соблюдайте советы специалистов по правилам безопасности во время путешествий в горы. Обязательно рассчитывайте свои силы, учитывайте прогноз погоды и регистрируйтесь в мобильном приложении "Порятунок в горах" или "Порятунок". Помните, ответственность за собственную безопасность начинается с вас самих", - подытожил Александр Хорунжий.

Напомним, ранее мы рассказывали невероятную историю спасения туриста, который блуждал в горах 10 дней.

Читайте также, как на Прикарпатье спасли заблудившуюся женщину и обнаружили тело мужчины.

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