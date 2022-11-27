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ДСНС розгорнули майже тисячу "Пунктів незламності"

Фото: рятувальники розгорнули майже тисячу "Пунктів незламності" (ДСНС)
Автор: Антон Малиновський

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула 979 "Пунктів незламності" по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу ДСНС.

Рятувальники повідомляють, що від початку функціонування "Пунктів незламності" допомогу було надано понад 64700 особам. З них понад 57 250 громадян отримали допомогу саме в мобільних пунктах на базі наметів.

"Комплектування та функціонування зазначених пунктів здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування", - нагадали у ДСНС.

Також фахівці рекомендують українцям заздалегідь дізнатися адреси найближчих "Пунктів незламності" на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії. Знайти найближчий пункт можна за посиланням.

Нагадаємо, в Україні почали розгортати "Пункти незламності", які забезпечують громадян теплом, електроенергією та стабільним зв'язком. Скористатися ними можуть всі, хто потребує допомоги.

Також повідомлялось, що Дніпро власним коштом купує генератори, облаштовує "Пункти незламності" і будує укриття для стратегічних підприємств.

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ДСНС