ДСНС розгорнули майже тисячу "Пунктів незламності"

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула 979 "Пунктів незламності" по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на пресслужбу ДСНС .

Рятувальники повідомляють, що від початку функціонування "Пунктів незламності" допомогу було надано понад 64700 особам. З них понад 57 250 громадян отримали допомогу саме в мобільних пунктах на базі наметів.

"Комплектування та функціонування зазначених пунктів здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування", - нагадали у ДСНС.

Також фахівці рекомендують українцям заздалегідь дізнатися адреси найближчих "Пунктів незламності" на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії. Знайти найближчий пункт можна за посиланням.