У ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по Києву: ліквідація пожеж продовжується

Наслідки атаки РФ по Києву

Нагадаємо, що за інформацією КМВА, станом на 5 ранку пожежу було зафіксовано і в Дарницькому районі столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що було зруйновано приватний будинок.

Також він повідомляв, що у Святошинському районі постраждали двоє осіб.

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