У ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по Києву: ліквідація пожеж продовжується

Сьогодні зранку російські окупанти атакували Київ дронами. Внаслідок атаки загорілися будівлі, ліквідація пожеж продовжується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
Надзвичайники поінформували, що пожежі були і продовжуються у Святошинському районі столиці. Зокрема:
Там додали. що роботи по локалізації загоряння тривають.
Станом на 7:00 пожежі у Святошинському районі локалізовано, наразі триває їхня ліквідація.
Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.
Нагадаємо, що за інформацією КМВА, станом на 5 ранку пожежу було зафіксовано і в Дарницькому районі столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що було зруйновано приватний будинок.
Також він повідомляв, що у Святошинському районі постраждали двоє осіб.
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