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У ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по Києву: ліквідація пожеж продовжується

Фото:
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні зранку російські окупанти атакували Київ дронами. Внаслідок атаки загорілися будівлі, ліквідація пожеж продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Святошинський район

Надзвичайники поінформували, що пожежі були і продовжуються у Святошинському районі столиці. Зокрема:

  • за однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 квадратних метрів, пожежу локалізовано о 06:22;
  • за іншою адресою - пожежа у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 квадратних метрів з частковою руйнацією, на території промислового підприємства.
 

Там додали. що роботи по локалізації загоряння тривають.

Оновлено 07:24

Станом на 7:00 пожежі у Святошинському районі локалізовано, наразі триває їхня ліквідація.

Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Наслідки атаки РФ по Києву

Нагадаємо, що за інформацією КМВА, станом на 5 ранку пожежу було зафіксовано і в Дарницькому районі столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що було зруйновано приватний будинок.

Також він повідомляв, що у Святошинському районі постраждали двоє осіб.

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