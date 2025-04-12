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В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Киеву: ликвидация пожаров продолжается

Фото:
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня утром российские оккупанты атаковали Киев дронами. В результате атаки загорелись здания, ликвидация пожаров продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Святошинский район

Чрезвычайники проинформировали, что пожары были и продолжаются в Святошинском районе столицы. В частности:

  • по одному из адресов произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 квадратных метров, пожар локализован в 06:22;
  • по другому адресу - пожар в 2-х складских зданиях на площади 1000 и 150 квадратных метров с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия.
 

Там добавили. что работы по локализации возгорания продолжаются.

Последствия атаки РФ по Киеву

Напомним, что по информации КГВА, по состоянию на 5 утра пожар был зафиксирован и в Дарницком районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что был разрушен частный дом.

Также он сообщал, что в Святошинском районе пострадали два человека.

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