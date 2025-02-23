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У ДСНС підбили підсумки атаки РФ по Кривому Рогу: одна людина загинула, троє поранено

Неділя 23 лютого 2025 08:03
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У ДСНС підбили підсумки атаки РФ по Кривому Рогу: одна людина загинула, троє поранено Фото: кількість постраждалих зросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 23 лютого російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Атака була по цивільній інфраструктурі, є загиблий та травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України і канал глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Як поінформували рятівники, внаслідок російського удару сталася пожежа на площі 60 квадратних метрів, які вдалося ліквідувати. Водночас є постраждалі люди.

"Надзвичайники врятували жінку та чоловіка, їх госпіталізовано до лікувального закладу. На жаль, чоловік помер у лікарні. Попередньо, поранення отримали 3 людини", - йдеться у повідомленні.

Водночас глава Дніпропетровської ОВА опублікував оновлені дані, зазначивши, що кількість постраждалих збільшилась до п'яти. Зокрема, поранення отримали чотири жінки та чоловіка. У лікарні залишаються троє людей. Одна з пацієнток у важкому стані.

"У місті понівечена цивільна інфраструктура. Пошкоджені, зокрема, житлові будинки, будівля одного з храмів, соціальний заклад, підприємство, АЗС. Побиті декілька легкових автівок", - написав він.

У ДСНС додали, що до робіт було залучено 28 рятувальників, а також 7 одиниць техніки служби.

Нагадаємо, що у ДСНС також показали наслідки атаки російських дронів по Києву. Зокрема, пошкодження були у трьох районах столиці, а пожежа у двох.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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