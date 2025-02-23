В ГСЧС подвели итоги атаки РФ по Кривому Рогу: один человек погиб, трое ранены

В ночь на 23 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Атака была по гражданской инфраструктуре, есть погибший и травмированные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины и канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Как проинформировали спасатели, в результате российского удара произошел пожар на площади 60 квадратных метров, которые удалось ликвидировать. В то же время есть пострадавшие люди.

"Чрезвычайники спасли женщину и мужчину, они госпитализированы в лечебное учреждение. К сожалению, мужчина скончался в больнице. Предварительно, ранения получили 3 человека", - говорится в сообщении.

В то же время глава Днепропетровской ОГА опубликовал обновленные данные, отметив, что количество пострадавших увеличилось до пяти. В частности, ранения получили четыре женщины и мужчины. В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии.

"В городе изуродована гражданская инфраструктура. Повреждены, в частности, жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС. Побиты несколько легковых автомобилей", - написал он.

В ГСЧС добавили, что к работам были привлечены 28 спасателей, а также 7 единиц техники службы.