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У ДСНС нагадали про мінну небезпеку на деокупованих територіях

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Україна, П'ятниця 12 травня 2023 19:23
У ДСНС нагадали про мінну небезпеку на деокупованих територіях Фото: у ДСНС нагадали про мінну небезпеку на деокупованих територіях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила мешканців деокупованих територій про загрозу вибухів у лісових масивах та на полях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Рятувальники нагадали, що окупанти залишили на території України велику кількість вибухонебезпечних предметів. Тому життєво необхідно дотримуватись правил безпеки на деокупованих територіях.

Українцям радять:

  • Уникати відвідування лісових масивів та полів;
  • При виявленні підозрілих чи незнайомих предметів - не наближатися;
  • Заборонено переміщати боєприпаси;
  • Обов'язково необхідно повідомляти про факт виявлення за номерами телефонів 101 або 102.

Нагадаємо, сьогодні жителів Івано-Франківської області попередили про навчання військових. У регіоні можуть лунати вибухи.

Також зазначимо, що жителів Києва закликали не ігнорувати сирени та під час кожної повітряної тривоги йти в укриття.

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ДСНС деокупація Війна Росії проти України
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