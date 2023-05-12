У ДСНС нагадали про мінну небезпеку на деокупованих територіях
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила мешканців деокупованих територій про загрозу вибухів у лісових масивах та на полях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
Рятувальники нагадали, що окупанти залишили на території України велику кількість вибухонебезпечних предметів. Тому життєво необхідно дотримуватись правил безпеки на деокупованих територіях.
Українцям радять:
- Уникати відвідування лісових масивів та полів;
- При виявленні підозрілих чи незнайомих предметів - не наближатися;
- Заборонено переміщати боєприпаси;
- Обов'язково необхідно повідомляти про факт виявлення за номерами телефонів 101 або 102.
Нагадаємо, сьогодні жителів Івано-Франківської області попередили про навчання військових. У регіоні можуть лунати вибухи.
Також зазначимо, що жителів Києва закликали не ігнорувати сирени та під час кожної повітряної тривоги йти в укриття.
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