DS 4 признан самым красивым автомобилем 2022 года

Жюри 37-го Международного автомобильного фестиваля назвало модель DS 4 "Самым красивым автомобилем 2022 года". И это заслуженная награда: дизайнеры DS DESIGN STUDIO PARIS особенно постарались для того, чтобы сделать новый DS 4 максимально привлекательным снаружи и очень стильным внутри. За последние восемь лет проведения Международных автомобильных фестивалей, различные модели бренда DS Automobiles были отмечены семь раз всевозможными призами, титулами, наградами.
Новое поколение модели DS 4 воплощает в себе новое поколение дизайна DS Automobiles. Утонченный, стильный, технологичный хэтчбек DS 4 объединяет харизматичную внешность и оригинальный интерьер в стиле "французской роскоши".
"Престижный титул "Самого красивого автомобиль года" является заслуженной наградой для всех создателей, всего коллектива DS DESIGN STUDIO PARIS, всех мужчин и женщин, кто работал над моделью DS 4. Еще перед тем, как нарисовать первую линию, мы проработали с инженерами все нюансы новой модели и новой платформы. Поэтому в начале творческого процесса, дизайнеры уже знали допустимый простор для творчества – и он был максимально широким! Дизайн новинки вдохновлен стильным концептом DS AERO SPORT LOUNGE, который также становился победителем «Международного Автомобильного Фестиваля»: это тот источник, который подарил нам стильный и волнующие формы нового DS 4, его мускулистые линии и оригинальный облик, аэродинамические пропорции кузова. Новинка DS 4 явно выделяется на фоне других моделей в своем классе, а потому титул "Самого красивого автомобиля" в данном случае более, чем заслужен", - заявил Тьери Метроз (Thierry Metroz), дизайн-директор Бренда DS Automobiles.
Напомним, что титул "Самого красивого автомобиля года" присуждается в рамках Международного автомобильного фестиваля, начиная с 2006 года. В состав жюри входят профессиональные дизайнеры и звезды мировой величины:
Также стоит отметить, что Бренд DS Automobiles уже был неоднократно отмечен представителями жюри Международного автомобильного фестиваля:
Победа DS 4 является общей победы всей команды дизайнеров, которые работали над этим автомобилем:
Бренд DS Automobiles продолжает динамично развиваться, привнося эксклюзивный стиль "французской роскоши" в разные рыночные сегменты и разные страны. Самая "горячая" новинка бренда – второе поколение модели DS 4 - лишь недавно дебютировала, но уже спешит в Украину. И этот кросс-купе класса "С-Premium" обязательно порадует всех поклонников бренда DS Automobiles, а также требовательных клиентов, которые ищут для себя по-настоящему оригинальный и неповторимый автомобиль с премиальным и передовым оснащением.
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