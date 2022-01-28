DS 4 визнаний найкрасивішим автомобілем 2022 року

Журі 37-го Міжнародного автомобільного фестивалю назвало модель DS 4 "Найкрасивішим автомобілем 2022 року". І це заслужена нагорода: дизайнери DS DESIGN STUDIO PARIS особливо постаралися для того, щоб зробити новий DS 4 максимально привабливим зовні та дуже стильним усередині. За останні вісім років проведення Міжнародних автомобільних фестивалів різні моделі бренду DS Automobiles були відзначені сім разів різними призами, титулами, нагородами.

Нове покоління моделі DS 4 втілює нове покоління дизайну DS Automobiles. Витончений, стильний, технологічний хетчбек DS 4 поєднує харизматичну зовнішність та оригінальний інтер'єр у стилі "французької розкоші".

"Престижний титул "Найкрасивішого автомобіля року" є заслуженою нагородою для всіх творців, всього колективу DS DESIGN STUDIO PARIS, усіх чоловіків та жінок, хто працював над моделлю DS 4. Ще перед тим, як намалювати першу лінію, ми пропрацювали з інженерами всі нюанси нової моделі та нової платформи. Тому на початку творчого процесу дизайнери вже знали допустимий простір для творчості – і він був максимально широким! Дизайн новинки натхненний стильним концептом DS AERO SPORT LOUNGE, який також ставав переможцем "Міжнародного автомобільного фестивалю": це те джерело натхнення, яке подарувало нам стильні та хвилюючі форми нового DS 4, його мускулисті лінії та оригінальний вигляд, аеродинамічні пропорції кузова. Новинка DS 4 явно виділяється на тлі інших моделей у своєму класі, а тому титул "Найкрасивішого автомобіля" в цьому випадку більш ніж заслужений", – заявив Тьєрі Метроз (Thierry Metroz), дизайн-директор Бренду DS Automobiles.

Нагадаємо, що титул "Найкрасивішого автомобіля року" присуджується в рамках Міжнародного автомобільного фестивалю, починаючи з 2006 року. До складу журі входять професійні дизайнери та зірки світової величини:

Жан-Мішель Вельмо (Jean-Michel Wilmotte), президент журі, архітектор;

Анна Асенцо (Anne Asencio), віце-президент журі, віце-президент дизайн-відділу Dassault Systems;

Хермід Атабейкі (Hermidas Atabeyki), президент компанії D3 Studio;

Поль Бельмондо (Paul Belmondo), гонщик у минулому та ТВ-ведучий;

Лорен Гардіньє (Laurent Gardinier), власник Maisons Taillevent;

Етьєн Жерналь (Etienne Gernelle), директор та голова правління Le Point;

Олів'є Джос (Olivier Josse), шеф Alcyone Public Relations;

Жак Ніколя (Jacques Nicolet), президент Everspeed;

Патрік Пріна (Patrick Pruniaux), президент Girard-Perregaux,

Ізабель Шлумберг (Isabelle Schlumberger), керуючий директор відділу маркетингу JCDecaux;

Арі Ватанен (Ari Vatanen), колишній ралійний гонщик та член Європейського Парламенту.

Також варто відзначити, що Бренд DS Automobiles вже був неодноразово відзначений представниками журі Міжнародного Автомобільного Фестивалю:

DS 4 - найкрасивіший автомобіль 2022 року;

DS AERO SPORT LOUNGE - найкрасивіший концепт-кар 2021;

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 300 - приз за рекламну кампанію 2020 року;

DS 3 CROSSBACK - фіналіст у конкурсі на титул найкрасивішого автомобіля 2019 року;

Jean-Éric Vergne - спеціальний Гран-Прі персони Фестивалю 2019 року;

DS 7 CROSSBACK - нагорода за найкрасивіший інтер'єр 2018 року;

ONLY YOU - Гран-Прі Creativ'Experience 2017;

DS DIVINE - спеціальний Гран-Прі від журі Фестивалю 2015 року.

Перемога DS 4 є загальною перемогою всієї команди дизайнерів, які працювали над цим автомобілем:

Директор по дизайну - Тьери Метроз (Thierry Metroz);

Глава відділу зовнішнього дизайну - Фредерік Собіро (Frédéric Soubirou);

Дизайнер - Томас Душамель (Thomas Duhamel);

Голова відділу дизайну інтер'єру – Томас Буве (Thomas Bouveret);

Дизайнери - Сулван Гадішо (Sylvain Gaudichon), Цю Хан Чоу (Tzu Han Chou);

Глава відділу підбору кольору, матеріалів, оздоблення – Сабіна Панетрат (Sabine Pannetrat);

Дизайнер - Томас Алтет (Thomas Altet);

Глава ProLab - Ніколя Справа (Nicolas Deluy);

Дизайнери - Робер Нубо (Robert Nuboer), Сіріл Вейнан (Cyril Veynante).

Бренд DS Automobiles продовжує динамічно розвиватися, привносячи ексклюзивний стиль "французької розкоші" у різні ринкові сегменти та різні країни. Найгарячіша новинка Бренду - друге покоління моделі DS 4 - лише недавно дебютувала, але вже поспішає до України. І цей крос-купе класу "С-Premium" обов'язково порадує всіх шанувальників бренду DS Automobiles, а також вимогливих клієнтів, які шукають для себе оригінальний та неповторний автомобіль з преміальним та передовим оснащенням.

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