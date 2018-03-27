Некоторые страны ЕС могут выслать российских дипломатов в ближайшие дни, - EUobserver

Бельгия и Ирландия могут также выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Некоторые из стран Европейского союза, в том числе так называемых "друзей" России, могут присоединиться к высылке российских дипломатов в ближайшие несколько дней, передает издание EUobserver.

Сообщается, что до сих пор 11 стран ЕС не присоединились к решению о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией. В данный список входят Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Греция, Ирландия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словакия и Словения.

В то же время издание пишет, что некоторые из этих стран могут присоединиться к высылке российских дипломатов в ближайшие несколько дней. В частности, Бельгия по-прежнему изучает возможность выдворения кого-то из аккредитованных 140 российских дипломатов, в том числе при ЕС и НАТО.

Кроме того, министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковеней пообещал "принять соответствующие меры, чтобы проявить солидарность с нашим ближайшим соседом" 27 марта. В свою очередь, Португалия заявила, что не планирует высылать дипломатов.

Другие "друзья" России в ЕС заявили, что не намерены высылать российских дипломатов, несмотря на то, что подписались на заявление ЕС, в котором Россию обвинили в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Британии.

"Мы не будем принимать никаких национальных мер… Действительно, мы хотим сохранить каналы связи в России открытыми. Австрия - нейтральная страна и видит себя в качестве моста между Востоком и Западом", - заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

Правительство Мальты, которое получило сотни миллионов евро от продажи паспортов ЕС богатым россиянам, объяснило отказ от высылки дипломатов малой дипломатической миссией в Москве. Зеркальный ответ России фактически бы прекратил отношения между странами.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с делом Скрипаля 24 страны выдворят почти 140 российских дипломатов.