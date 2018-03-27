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Деякі країни ЄС можуть вислати російських дипломатів найближчими днями, - EUobserver

НовиниПолітика    27.03.2018 - 12:38
Фото: країни висилають російських дипломатів (колаж РБК-Україна)
Фото: країни висилають російських дипломатів (колаж РБК-Україна)

Бельгія та Ірландія можуть також вислати російських дипломатів через справу Скрипаля

Деякі з країн Європейського союзу, в тому числі так звані "друзі" Росії, можуть приєднатися до висилки російських дипломатів в найближчі кілька днів, передає видання EUobserver.

Повідомляється, що досі 11 країн ЄС не приєдналися до рішення про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Британією. У цей список входять Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Греція, Ірландія, Люксембург, Мальта, Португалія, Словаччина і Словенія.

У той же час видання пише, що деякі з цих країн можуть приєднатися до висилки російських дипломатів в найближчі кілька днів. Зокрема, Бельгія вивчає можливість видворення когось з акредитованих 140 російських дипломатів, в тому числі при ЄС і НАТО.

Крім того, міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковеней пообіцяв "вжити відповідних заходів, щоб проявити солідарність з нашим найближчим сусідом" 27 березня. У свою чергу, Португалія заявила, що не планує висилати дипломатів.

Інші "друзі" Росії в ЄС заявили, що не мають наміру висилати російських дипломатів, незважаючи на те, що підписалися на заяву ЄС, в якій Росію звинуватили в отруєнні колишнього шпигуна Сергія Скрипаля в Британії.

"Ми не будемо приймати жодних національних заходів... Дійсно, ми хочемо зберегти канали зв'язку в Росії відкритими. Австрія - нейтральна країна і бачить себе в якості моста між Сходом і Заходом", - заявив австрійський канцлер Себастьян Курц.

Уряд Мальти, яка отримала сотні мільйонів євро від продажу паспортів ЄС багатим росіянам, пояснив відмову від висилки дипломатів малої дипломатичною місією в Москві. Дзеркальна відповідь Росії фактично б припинила відносини між країнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку зі справою Скрипаля 24 країни видворять майже 140 російських дипломатів.

 

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Темы: Справа Скрипаля    Теги публікації: Евросоюз, Російська Федерація, дипломаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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