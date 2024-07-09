Друзі Путіна отримали рекордні дивіденди на підйомі воєнної економіки, - Bloomberg

Щонайменше дюжина бізнесменів отримала понад 1 трильйон рублів (11,3 млрд доларів) за 2023 рік і в першому кварталі цього року. Багато хто з них тісно пов'язаний з Володимиром Путіним, а деякі з них потрапили під санкції через війну, яка триває вже третій рік.

Вагіт Алекперов, ключовий акціонер та колишній президент нафтової компанії "Лукойл", очолив список з дивідендами в розмірі близько 186 млрд рублів. Він перебуває під санкціями Великобританії та Австралії, але досі уникав санкцій США та Євросоюзу.

Мільярдери Олексій Мордашов з ПАТ "Северсталь" та Володимир Лісін з ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" виявилися наступними з 148 млрд і 121 млрд рублів дивідендного доходу відповідно. Мордашов перебуває під санкціями США, Великобританії та ЄС, тоді як Лісін не перебуває під серйозними обмеженнями.

До списку також увійшли мільярдер, соратник Путіна Геннадій Тимченко, та Тетяна Литвиненко, яка отримала частку у ПАТ "ФосАгро" до того, як її чоловік Володимир потрапив під санкції США у 2023 році. Володимир Литвиненко – ректор Санкт-Петербурзького гірничого університету, де Путін отримав докторський ступінь у 1997 році, і був керівником передвиборчої кампанії у місті на трьох виборах.

Санкції

США та їхні союзники ввели масштабні санкції проти Росії у відповідь на вторгнення у лютому 2022 року, що спонукало багато компаній призупинити виплату дивідендів на тлі невизначеності щодо потенційного економічного краху. Ці побоювання не підтвердилися, оскільки економіка Росії поступово адаптувалася до нових умов, а експортери знайшли альтернативні ринки.

Після спаду на рік після початку війни економіка Росії відновилася, оскільки уряд вклав величезні кошти у розширення оборонної промисловості, захист місцевого бізнесу від наслідків санкцій та надання соціальної підтримки сім'ям.

ВВП зріс на 5,4% у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Багато експортерів сировинних товарів відновили виплату дивідендів після реструктуризації свого бізнесу та перенаправлення продажів на ринки Китаю, Індії та інших країн Глобального Півдня, які не ввели санкції через війну проти України.

Багато державних корпорацій, такі як "Газпром нафта" і найбільший російський банк Ощадбанк, ніколи не припиняли виплачувати дивіденди, отримуючи рекордний прибуток під час війни. Минулого місяця акціонери Ощадбанку затвердили рекордні 752 млрд. рублів дивідендів за 2023 рік.

Потенційні проблеми

Тим не менш, економіка Росії може зіткнутися зі значними проблемами у другій половині року та у 2025 році, що може спонукати уряд підвищити податки, вважає Кріс Уіфер, генеральний директор Macro-Advisory Ltd. Для багатьох власників бізнесу "це той випадок, коли краще забрати гроші зараз, ніж ризикувати втратити їх через податки наступного року", - сказав він.

За його словами, компанії стикаються з зростаючими труднощами з платежами, що може призвести до дефіциту промислових комплектуючих та споживчих товарів.

Це сталося після того, як США посилили погрози вторинних санкцій щодо банків у країнах, які Росія вважає "дружніми". Санкції США щодо Московської біржі минулого місяця змусили її припинити торгівлю доларами та євро.

Минулого місяця Міністерство фінансів підвищило оцінку дефіциту бюджету на 2024 рік до 2,12 трлн рублів, або 1,1% ВВП, з 1,595 трлн. Оскільки інфляція перевищує цільовий показник 4% більш ніж удвічі, Банк Росії може підвищити ключову відсоткову ставку до 200 базисних пунктів наприкінці цього місяця з нинішніх 16%.

Ще одна проблема, з якою зіткнулися російські магнати - куди інвестувати свої дивіденди після того, як санкції змусили багатьох звернутися до внутрішнього ринку. У травні приватні інвестори вклали на Московській біржі 116,3 млрд рублів, що є рекордним місячним показником у 2024 році.