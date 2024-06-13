Голова НБУ пояснив значення нових фінансових санкцій США проти Росії
США оголосили про новий масштабний санкційний пакет проти Росії. Національний банк України проаналізував значення заходів.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.
Як зазначив Пишний, перший акцент пакета - включено Московську біржу, що є основним гравцем російського ринку для торгівлі валютою та IPO російських компаній. Крім того, до нього увійшли також її пов’язані компанії - Національний розрахунковий депозитарій та Національний кліринговий центр.
"Персональні блокуючі санкції проти Московської біржі - це, безумовно, потужний удар по фінансовій інфраструктурі РФ, що значно ускладнить доступ Росії до ринків капіталу та проведення розрахунків", - написав голова НБУ.
За його словами, другий акцент пакета - суттєве підвищення ризику вторинних санкцій для іноземних фінансових установ. Указ президента США у грудні 2023 року запровадив можливість застосування вторинних санкцій США до іноземних фінансових установ, які проводять/сприяють проведенню трансакцій або надають послуги особам, що пов’язані з військово-промисловою базою РФ. Відтепер для цілей застосування вторинних санкцій США будь-яка особа, до якої застосовано санкції США в межах санкційної програми щодо Росії, вважається пов’язаною з російським військово-промисловим сектором.
"Тобто у фокусі уваги Мінфіну США та відповідно в зоні ризику опинились усі іноземні банки, які співпрацюють із санкційними особами РФ. Очікуємо посилення комплаєнсу банків щодо клієнтів та операцій, пов’язаних з Росією", - повідомив Пишний.
Він також відзначив нові секторальні санкції - заборона на постачання низки ІТ-послуг у РФ, що означатиме закриття доступу РФ до провідних технологічних рішень від американських постачальників.
Нагадаємо, США 12 червня запровадили нові санкції проти 300 фізичних, а також юридичних осіб на Росії на та в інших країнах, які допомагають воєнній машині Кремля.