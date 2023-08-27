Буданов пережив більше десятка замахів: у ГУР розкрили деталі

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив більше десятка замахів на своє життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Міноборони Андрія Юсова в інтерв'ю ISLND TV.

Так, за словами Юсова, окупанти багато разів вчиняли замахи на Кирила Буданова протягом останніх років. Один з них - це ракетний удар по офісу ГУР під час повномасштабної війни.

"В цілому, сумарно більше ніж десять. Це з 2014 року... Попри ці численні замахи ГУР Міноборони на жодну годину, на жодну хвилину не припиняло своєї діяльності. Всі працювали також й у місці постійної дислокації відомства. Це саме стосується командира і всієї команди", - сказав Юсов.

Розвідник зазначив, що російські пропагандисти часто намагаються вигадати брехня про Буданова.

"Дуже потішні були потім намагання російської пропаганди пояснити, що хтось десь потім лікувався, якісь наслідки, там зачіска не та, там ще щось", - додав він.

СБУ попередила замах на Буданова

Нагадаємо, у грудні минулого року глава СБУ Василь Малюк заявив, що російські спецслужби готувалися ліквідувати керівника ГУР Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова. На щастя, замаху запобігали.

Також серпні 2022 року СБУ затримала кілерів, які планували вбивство Резнікова та Буданова. За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду в розмірі від 100 до 150 тисяч доларів.

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