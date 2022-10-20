Дружина Лукашенка, силовики та компанії: Україна ввела санкції проти Білорусі

Україна ввела санкції проти Білорусі, до списку потрапила низка фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента .

Зокрема, в український список санкцій потрапили:

Галина Лукашенко - дружина Олександра Лукашенка

Наталія Ейсмонт - його прес-секретар

Наталія Кочанова - голова Ради Республіки

Андрій Швед - генеральний прокурор

Іван Тертель - голова КДБ

Дмитро Гора - голова Слідчого комітету

Іван Кубра - міністр внутрішніх справ

Також під санкції потрапила низка білоруських силовиків і олігархи Олексій Олексин, Микола Воробей та Олександр Шакутін, яких пов'язують із Лукашенком.

Крім того, у "чорному списку" опинилися Міністерство оборони Білорусі та компанії "Нафтан", "Гродно Азот", "Белшина", Мозирський нафтопереробний завод та інші.

Санкції передбачають заборону на в'їзд, арешт активів та інші обмеження.