ua ru
Чт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жена Лукашенко, силовики и компании: Украина ввела санкции против Беларуси

Новина українською →
Киев, Четверг 20 октября 2022 18:42
Жена Лукашенко, силовики и компании: Украина ввела санкции против Беларуси Фото: жена Александра Лукашенко попала под украинские санкции (president.gov.by)
Автор: Илона Свиридова

Украина ввела санкции против Беларуси, в список попали ряд физических и юридических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте президента.

В частности, в украинский санкционный список попали:

  • Галина Лукашенко - жена Александра Лукашенко
  • Наталья Эйсмонт - его пресс-секретарь
  • Наталья Кочанова - глава Совета Республики
  • Андрей Швед - генеральный прокурор
  • Иван Тертель - глава КГБ
  • Дмитрий Гора - глава Следственного комитета
  • Иван Кубра - министр внутренних дел

Также под санкции попал ряд белорусских силовиков и олигархи Алексей Алексин, Николай Воробей и Александр Шакутин, которых связывают с Лукашенко.

Кроме того, в "черном списке" оказались Министерство обороны Беларуси и компании "Нафтан", "Гродно Азот", "Белшина", Мозырский нефтеперерабатывающий завод и другие.

Санкции предусматривают запрет на въезда, арест активов и другие ограничения.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против российских олигархов и родственников Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь
NEWS
В Генштабе заявляют о риске повторного наступления с Беларуси, но цель не Киев
В Генштабе заявляют о риске повторного наступления с Беларуси, но цель не Киев
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет