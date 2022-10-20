Жена Лукашенко, силовики и компании: Украина ввела санкции против Беларуси
Украина ввела санкции против Беларуси, в список попали ряд физических и юридических лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте президента.
В частности, в украинский санкционный список попали:
- Галина Лукашенко - жена Александра Лукашенко
- Наталья Эйсмонт - его пресс-секретарь
- Наталья Кочанова - глава Совета Республики
- Андрей Швед - генеральный прокурор
- Иван Тертель - глава КГБ
- Дмитрий Гора - глава Следственного комитета
- Иван Кубра - министр внутренних дел
Также под санкции попал ряд белорусских силовиков и олигархи Алексей Алексин, Николай Воробей и Александр Шакутин, которых связывают с Лукашенко.
Кроме того, в "черном списке" оказались Министерство обороны Беларуси и компании "Нафтан", "Гродно Азот", "Белшина", Мозырский нефтеперерабатывающий завод и другие.
Санкции предусматривают запрет на въезда, арест активов и другие ограничения.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против российских олигархов и родственников Владимира Путина.
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