Жена Лукашенко, силовики и компании: Украина ввела санкции против Беларуси

Украина ввела санкции против Беларуси, в список попали ряд физических и юридических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте президента .

В частности, в украинский санкционный список попали:

Галина Лукашенко - жена Александра Лукашенко

Наталья Эйсмонт - его пресс-секретарь

Наталья Кочанова - глава Совета Республики

Андрей Швед - генеральный прокурор

Иван Тертель - глава КГБ

Дмитрий Гора - глава Следственного комитета

Иван Кубра - министр внутренних дел

Также под санкции попал ряд белорусских силовиков и олигархи Алексей Алексин, Николай Воробей и Александр Шакутин, которых связывают с Лукашенко.

Кроме того, в "черном списке" оказались Министерство обороны Беларуси и компании "Нафтан", "Гродно Азот", "Белшина", Мозырский нефтеперерабатывающий завод и другие.

Санкции предусматривают запрет на въезда, арест активов и другие ограничения.