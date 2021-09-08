"Дружба на танках не строится". МИД ответил РФ о сносе памятника в честь дружбы с Москвой

"Развязанная из Москвы вооруженная агрессия против Украины унесла тысячи жизней, десятки тысяч людей остались с искалеченными судьбами, сотни тысяч вынуждены жить в условиях перманентной угрозы жизни и здоровью на оккупированных территориях. Памятный знак, установленный в 2001 году, не отражает реалии настоящего", - подчеркнул Николенко.

Он отметил, что в Киеве найдется место для другого монумента.

"Зафиксировать покаяние России за все то горе, которое она принесла на украинскую землю. Исправлять исторические ошибки никогда не поздно", - добавил Николенко.