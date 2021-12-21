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Нет другого сценария. Конфликт с РФ можно разрешить только дипломатическим путем, - Стефанишина

Автор: Анна Полисученко

Армия Украины готова к вторжению войск Российской Федерации. Но, в то же время, нет никакого другого сценария, кроме политико-дипломатического решения ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной в эфире "Свобода слова" на ICTV.

Вице-премьер рассказала, что на состоявшемся 15 декабря саммите Восточного партнерства вопрос Украины обсуждался около трех часов, в том числе согласовывались санкции. Европейские лидеры едины с Украиной в оценке ситуации, количества войск и в том, что угроза реальна, считает Стефанишина.

"Со своей стороны мы информируем, что наши вооруженные силы готовы к этому. Вместе с тем, мы понимаем, что нет никакого другого сценария, кроме политико-дипломатического решения ситуации", - добавила она.

Стефанишина процитировала фрагмент из Хартии об особом партнерстве, которой исполняется 25 лет.

"Мы дали России все гарантии еще в 1997 году, но это не удержало ее от этой агрессии. Поэтому мы надеемся, что в Мадриде в этом году, кроме того, что будут найдены элементы дипломатического давления, мы выйдем на новый этап нашего движения в НАТО", - сообщила вице-премьер-министр.

Ранее мы писали, что США продолжают наблюдать наращивание военных России у границы Украины.

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Премьер-министрРоссийская Федерация