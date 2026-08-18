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Другий збій за три дні: у ПриватБанку знову не працює безготівкова оплата

18:12 18.08.2026 Вт
1 хв
Клієнти банку знову скаржаться на проблеми під час оплати покупок
aimg Марія Науменко
Фото: відділення ПриватБанку (Getty Images)

У ПриватБанку 18 серпня вдруге за три дні стався збій. Користувачі повідомляють про проблеми з безготівковою оплатою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПриватБанк.

У ПриватБанку повідомили про технічні проблеми в роботі кількох сервісів. Наразі фахівці банку вже працюють над їхнім відновленням.

"Друзі, у нас технічна складність - не працюють зараз кілька сервісів", - йдеться у повідомленні банку.

У ПриватБанку зазначили, що поступово відновлюють стабільну роботу систем. Про повне відновлення сервісів обіцяють повідомити додатково.

Водночас користувачі в мережі повідомляють про проблеми з безготівковою оплатою. Зокрема, частина клієнтів не може розрахуватися картками під час покупок.

Це вже не перший збій у роботі ПриватБанку за останні дні.

Нагадаємо, 15 серпня українці по всій країні зіткнулися з проблемами під час безготівкової оплати. У магазинах та супермаркетах платежі банківськими картками й через POS-термінали могли не проходити або оброблялися із затримкою.

Через збій у торговельних точках утворювалися черги. В окремих випадках гроші списувалися з рахунку, однак сама операція не завершувалася.

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