Другий збій за три дні: у ПриватБанку знову не працює безготівкова оплата

У ПриватБанку повідомили про технічні проблеми в роботі кількох сервісів. Наразі фахівці банку вже працюють над їхнім відновленням.

"Друзі, у нас технічна складність - не працюють зараз кілька сервісів", - йдеться у повідомленні банку.

У ПриватБанку зазначили, що поступово відновлюють стабільну роботу систем. Про повне відновлення сервісів обіцяють повідомити додатково.

Водночас користувачі в мережі повідомляють про проблеми з безготівковою оплатою. Зокрема, частина клієнтів не може розрахуватися картками під час покупок.