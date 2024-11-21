Другий воротар "Торонто" з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Американець забезпечив упевнену перемогу над "Вегасом" (3:0). Шайбами відзначилися Мінтен, Нюландер і Холмберг.

Волл став справжньою стіною і виконав 31 сейв. Прогнозовано процент парируваних кидків стража воріт "Мейпл Ліфс" склав 100%. Цей шатаут – перший у нинішньому сезоні та лише другий загалом. Коефіцієнт надійності воротаря зріс до 2.00 пунктів.

Кампанію 2024/25 Волл розпочав у статусі резервіста співвітчизника Столарза. Наразі він провів удвічі менше матчів (6 проти 12-ти). Проте, відсоток сейвів обох голкіперів фактично однаковий (понад 92%).

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Далласа" Джейсон Робертсон і воротар "Баффало" Укко-Пекка Луукконен. Перший закинув шайбу та віддав дві результативні передачі в перестрілці зі "Сан-Хосе" (5:2). Натомість другий оформив шатаут (23 сейви) в протистоянні з "Лос-Анджелесом" (1:0).

Усі результати вечора в НХЛ: