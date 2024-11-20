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Форвард "Вінніпега" з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Вінніпег, Середа 20 листопада 2024 11:29
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Форвард "Вінніпега" з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Марк Шайфлі закинув три шайби за матч (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Вінніпег Джетс" Марка Шайфлі першою зіркою ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений форвард найбільше доклався до перемоги над "Флоридою" (6:3). Він тричі розписався у воротах чинного володаря Кубка Стенлі.

У першому періоді "Джетс" відзначилися двічі. Спершу Коннор підхопив шайбу та переграв голкіпера з близької відстані. А потім Шайфлі влучно кинув під дальню стійку з лівого кола. Він же потроїв перевагу в другій 20-хвилинці, реалізувавши більшість "Вінніпега".

"Пантерз" повернулися в гру з голами Гріра та Райнхарта. Та в середині фінального періоду перед воротами завершив комбінацію за участі Елерса та Коннора. Лідер "Флориди" Ткачук скоротив відставання до мінімуму в більшості, менеджер випустив шостого польового, але гості пропустили ще двічі в порожні ворота (дубль Беррона).

До трійки зірок вечора також потрапили лідер "Едмонтона" Коннор Макдевід і форвард "Тампи-Бей" Брейден Пойнт. Перший оформив дубль та віддав результативну передачу в перемозі над "Оттавою" (5:2). Натомість другий закинув дві шайби в протистоянні з "Піттсбургом" (3:2 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ:

Форвард &quot;Вінніпега&quot; з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні вінгер "Вашингтона" Овєчкін став героєм дня з дублем проти "Юти".

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