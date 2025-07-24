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Другий за величиною аеропорт Росії майже збанкрутував

Московська область, Росія, Четвер 24 липня 2025 21:05
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Другий за величиною аеропорт Росії майже збанкрутував Фото: російський аеропорт "Домодєдово" майже збанкрутував (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Російський аеропорт "Домодєдово" перебуває в передбанкрутному стані. Його загальний борг сягнув 70 млрд рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

За словами нового керівника "Домодєдово" Андрія Іванова, загальний борг аеропорту сягнув 70 млрд рублів. З них 34 млрд у рублях і 450 млн у доларах. У 2025 році платежі за відсотками становитимуть 8 млрд рублів.

Тому зараз відбуваються зустрічі з кредиторами з питань реструктуризації боргу. А заборгованість з податків влада дозволила спрямувати на виплату зарплат.

"Борг виник при падінні пасажиропотоку і виторгу, збільшенні збитків, незважаючи на які не були скорочені витрати й не підвищувалася ефективність операційної діяльності", - пояснив Іванов.

У 2023 році пасажиропотік аеропорту становив майже 20 млн осіб, але у 2024-му показник упав до 15,5 млн. Цього року він може знизитися ще на 2 млн, зазначив Іванов. Наразі пасажиропотік "Домодєдово" щонайменше вдвічі нижчий за можливості.

Топ-менеджер також повідомив про послідовне падіння виторгу аеропорту: 2023 року вона становила 34 млрд рублів, 2024-го - 31 млрд, а цьогоріч впаде до 30 млрд.

Збиток у 2023 році він сягнув майже 7 млрд рублів, 2024-го - 7,2 млрд, а цьогоріч зросте до 10 млрд.

Ще приблизно 650 млн рублів становить поточна кредиторська заборгованість підприємств групи й приблизно стільки ж - борги із зарплати, зазначив Іванов.

Як повідомляє видання, основні активи міжнародного аеропорту "Домодєдово" належали ТОВ "ДМЕ Холдинг".

Російська генпрокуратура звинуватила ключових бенефіціарів - Дмитра Каменщика і Валерія Когана - у тому, що, будучи резидентами інших держав, вони виводили прибуток за кордон. За рішенням суду "Домодєдово" націоналізували.

Галузі пасажирських авіаперевезень в Росії загрожує повний колапс

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська розвідка прогнозує повний колапс у галузі пасажирських авіаперевезень в Росії. Це може статися до 2027 року.

За даними розвідки, в російській галузі пасажирських авіаперевезень загострюється криза, головною причиною якої стали західні санкції. Адже через них авіакомпанії втратили доступ до обслуговування літаків Boeing і Airbus у міжнародних сервісних центрах.

Внаслідок цього витрати на техобслуговування зросли на 38%, а половина парку літаків Airbus у Росії вже не використовується. Так, наприклад, в одній із провідних російських авіакомпаній S7 зі 39 літаків Airbus A320/321 у повітрі залишаються лише 8.

Крім того, із початку 2025 року російські аеропорти 455 разів повністю зупиняли роботу, а ще понад 700 разів літаки доводилося перенаправляти на запасні аеродроми.

Тільки внаслідок колапсу в період 5-7 липня збитки перевізників перевищили 250 мільйонів доларів. Щоб компенсувати втрати, компанії різко підняли ціни на квитки.

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Російська Федерація Аеропорт
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