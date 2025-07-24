Другий за величиною аеропорт Росії майже збанкрутував

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

За словами нового керівника "Домодєдово" Андрія Іванова, загальний борг аеропорту сягнув 70 млрд рублів. З них 34 млрд у рублях і 450 млн у доларах. У 2025 році платежі за відсотками становитимуть 8 млрд рублів.

Тому зараз відбуваються зустрічі з кредиторами з питань реструктуризації боргу. А заборгованість з податків влада дозволила спрямувати на виплату зарплат.

"Борг виник при падінні пасажиропотоку і виторгу, збільшенні збитків, незважаючи на які не були скорочені витрати й не підвищувалася ефективність операційної діяльності", - пояснив Іванов.

У 2023 році пасажиропотік аеропорту становив майже 20 млн осіб, але у 2024-му показник упав до 15,5 млн. Цього року він може знизитися ще на 2 млн, зазначив Іванов. Наразі пасажиропотік "Домодєдово" щонайменше вдвічі нижчий за можливості.

Топ-менеджер також повідомив про послідовне падіння виторгу аеропорту: 2023 року вона становила 34 млрд рублів, 2024-го - 31 млрд, а цьогоріч впаде до 30 млрд.

Збиток у 2023 році він сягнув майже 7 млрд рублів, 2024-го - 7,2 млрд, а цьогоріч зросте до 10 млрд.

Ще приблизно 650 млн рублів становить поточна кредиторська заборгованість підприємств групи й приблизно стільки ж - борги із зарплати, зазначив Іванов.

Як повідомляє видання, основні активи міжнародного аеропорту "Домодєдово" належали ТОВ "ДМЕ Холдинг".

Російська генпрокуратура звинуватила ключових бенефіціарів - Дмитра Каменщика і Валерія Когана - у тому, що, будучи резидентами інших держав, вони виводили прибуток за кордон. За рішенням суду "Домодєдово" націоналізували.